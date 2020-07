Opozicija meni, da Janša spreminja usmeritev Slovenije v EU, Počivalšek to zanika

Ljubljana, 20. julija - V opoziciji so kritični do ravnanja premierja Janeza Janše na pogajanjih o svežnju za obnovo Evrope po pandemiji covida-19 in opozarjajo, da prihaja do zasuka slovenske zunanje politike. Predsednik SMC Zdravko Počivalšek pa je po drugi strani prepričan, da Slovenija ostaja zavezana evropskim vrednotam.