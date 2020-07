Ob vrhu EU koalicija in opozicija poudarjata pomen evropskih vrednot

Ljubljana/Bruselj, 19. julija - Ob neuradnih informacijah, da Slovenija na vrhu EU v Bruslju v pogajanjih o svežnju za okrevanje Evrope po pandemiji nasprotuje povezavi med evropskim denarjem in spoštovanjem vladavine prava, je danes več strank in politikov iz koalicije in opozicije izpostavilo pomen vladavine prava oziroma vrednot Evropske unije.