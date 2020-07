Vipap Videm Krško stavi na nove izdelke in dvig konkurenčnosti

Krško, 20. julija - V papirnici Vipap Videm Krško, kjer so pod novim češkim lastnikom RIDG Holding spomladi začeli postopek prestrukturiranja, bodo v širitev proizvodnje papirne embalaže za živila vložili več kot devet milijonov evrov. Z večjo prilagodljivostjo proizvodnje in širšim naborom izdelkov želijo okrepiti konkurenčnost, so sporočili iz družbe.