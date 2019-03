Krški Vipap lani z osemodstotno rastjo prihodka

Krško, 31. marca - Papirniška družba Vipap Videm Krško, ki zaposluje 380 ljudi, je lani ustvarila skoraj 97 milijonov evrov prihodka in s tem za osem odstotkov presegla predlanski izid. Ob rasti prihodka je ustvarila dobiček iz tekočega poslovanja in izvedla zahtevna 2,5 milijonska vlaganja v tehnologijo ter na področjih energetike in obvladovanja izpustov.