Strategija od vil do vilic spodbuda prehodu k trajnostnemu prehranskemu sistemu

piše Matej Luzar

Bruselj, 26. julija - Strategija od vil do vilic, ki jo je Evropska komisija pripravila za preobrazbo prehranskega sistema, članicam EU postavlja 27 konkretnih ciljev, ki naj bi jih dosegle do leta 2030 in s tem omogočile prehod k trajnostnemu prehranskemu sistemu. Ob tem je slišati očitke, da ukrepi ne upoštevajo različnih izhodiščnih položajev posameznih držav.