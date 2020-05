Bruselj s strategijama za prehransko preobrazbo in biotsko raznovrstnost

Bruselj, 20. maja - Evropska komisija je danes predstavila dva nova elementa zelenega dogovora: strategijo od vil do vilic za preobrazbo prehranskega sistema in strategijo za biotsko raznovrstnost. Med konkretnimi cilji do leta 2030 sta 50-odstotno zmanjšanje uporabe in tveganja pesticidov za 50 odstotkov in posaditev najmanj treh milijard dodatnih dreves v EU.