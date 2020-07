Nevladniki pozvali k bolj pravični azilni politiki

Ljubljana, 17. julija - Civilna iniciativa InfoKolpa je danes v Ljubljani predstavila razmere glede odločanja slovenskih oblasti o prošnjah za mednarodno zaščito Eritrejcev. Od Slovenije zahtevajo pravično in vključujočo azilno politiko, da spoštuje pravico do mednarodne zaščite, sprejme več beguncev in poveča kapaciteto integracijskih zmožnosti.