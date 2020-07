Janša in Skobir tudi o ukrepih za ohranitev rednih letalskih linij

Ljubljana, 14. julija - Predsednik vlade Janez Janša se je danes sestal s poslovodnim direktorjem družbe Fraport Slovenija, ki upravlja Letališče Jožeta Pučnika, Zmagom Skobirjem, so sporočili iz premierjevega kabineta. Kot so navedli, sta govorila tudi o ukrepih za ohranitev in preživetje rednih letalskih povezav Slovenije s svetom.