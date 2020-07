Mnenja o vzpostavitvi nacionalnega letalskega prevoznika na posvetu deljena

Ljubljana, 7. julija - Slovenija je po stečaju Adrie Airways ena od dveh evropskih držav, ki nima lastnega letalskega prevoznika. O tem, ali ga potrebuje, so spregovorili na posvetu v organizaciji iniciative V2, mnenja pa so bila deljena. Medtem ko so eni izpostavili multiplikativne učinke na gospodarstvo, so drugi opozarjali na visoke stroške vzpostavitve prevoznika.