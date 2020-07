Ob obletnici genocida v Srebrenici svetovni voditelji proti zanikanju tega dogodka

Srebrenica, 11. julija - V spominskem centru v Potočarih so se danes zbrali svojci devetih žrtev genocida v Srebrenici, ki so jih pokopali v centru. S tem so se spomnili več kot 8000 bošnjaških žrtev genocida v tem kraju pred 25 leti. Tuji državniki so zaradi pandemije covida-19 poslali zgolj videosporočila, v katerih so poudarili pomen boja proti zanikanju genocida.