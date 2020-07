EU se je poklonila spominu na žrtve genocida v Srebrenici

Bruselj, 10. julija - Predsednik Evropskega sveta Charles Michel, predsednica Evropske komisije Ursula von der Leyen in visoki zunanjepolitični predstavnik EU Josep Borrell so se ob današnji 25. obletnici genocida v Srebrenici poklonili spominu na žrtve in vse, ki so še vedno pogrešani. Danes je treba mlade podpreti pri oblikovanju boljše skupne prihodnosti, so dodali.