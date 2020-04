Korošci priložnost za izhod iz gospodarske krize vidijo v 3. razvojni osi

Ljubljana, 20. aprila - V Mladinski iniciativi za 3. razvojno os opozarjajo na gospodarsko krizo, ki se je kot posledice izbruha epidemije koronavirusa bojijo predvsem mladi. Kot so zapisali v pismu premierju Janezu Janši, bi bilo to bojazen mogoče prebroditi s pospešitvijo ključnih in strateško pomembnih investicij, konkretno s 3. razvojno osjo na Koroško.