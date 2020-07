Združenje za promet opozarja na težko uresničljivost reforme cestnega prometa

Ljubljana, 10. julija - Reforma sektorja cestnega prometa, ki jo je v sredo podprl Evropski parlament, v nekaterih delih ne sledi osnovnemu načelu prostega dostopa na enotni trg EU, predvsem pa podjetjem nalaga dodatna administrativna opravila, so za STA ocenili v Združenju za promet pri GZS. Opozorili so tudi, da so nekatere določbe v praksi težko uresničljive.