Evropski parlament podprl reformo sektorja cestnega prometa

Bruselj, 9. julija - Evropski parlament je v sredo zvečer podprl revizijo pravil za izboljšanje delovnih pogojev za voznike in odpravo izkrivljanja konkurence v cestnem prevozu. Gre za tri pravne akte, ki so jih ministri držav članic EU sprejeli aprila letos, so sporočili iz Evropskega parlamenta.