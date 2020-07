Trumpov nekdanji odvetnik Cohen nazaj v zaporu

New York, 10. julija - Ameriški zvezni urad za zapore je v četrtek nekdanjega odvetnika predsednika ZDA Donalda Trumpa Michaela Cohena vrnil na prestajanje kazni v zapor, iz katerega je bil izpuščen v hišni pripor zaradi pandemije novega koronavirusa. Od Cohena so zahtevali, da ne sme komunicirati z mediji in izdati knjige, kar je zavrnil in izbral zapor.