Tuje tiskovne agencije o Sloveniji (9. 7.)

Ljubljana, 9. julija - Tuje tiskovne agencije so med drugim poročale o zmanjšanju prirasta okužb z novim koronavirusom, o sprejetju novega protikoronskega zakona in o srečanju premierja Janeza Janše z generalnim sekretarjem zveze Nato. Poročale so tudi o polemikah, ki jih povzroča odločitev predsednika Boruta Pahorja, da položi venec pred bazoviško fojbo.