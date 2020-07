Delo o srbskih nemirih (10. 7.)

Ljubljana, 9. julija - Vili Einspieler v komentarju Srbskemu voždu se je zgodilo ljudstvo piše o tem, da so glavni vzroki za nasilne proteste v Srbiji velika zdravstvena kriza, negotovost ljudi in obtoževanje predsednika Vučića, da so si ljudje sami krivi za povečanje števila okuženih. Avtor meni, da so pred Srbijo turbulentni časi.