Na gospodarskem poslopju pri Tržiču zagorelo zaradi okvare na napeljavi

Tržič, 6. julija - Požar, ki je v nedeljo popoldan uničil dve gospodarski poslopji in del stanovanjske hiše v okolici Tržiča, je povzročila tehnična okvara na električni napeljavi v enem od gospodarskih poslopij, so ugotovili kriminalisti. V objektih ni bilo ljudi, poginili pa sta dve živali. Poleg tega so bili poškodovani trije gasilci. Materialna škoda je velika.