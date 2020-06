Sodelovanje kranjske in tržiške občine za večjo požarno varnost

Kranj, 22. junija - Mestna občina Kranj, Občina Tržič in Gasilsko reševalna služba Kranj so dopoldne podpisale pogodbo o sodelovanju pri zagotavljanju skupnega požarnega varstva. Kranjska gasilsko reševalna služba se bo tako na območju tržiške občine v prihodnje vključevala ob večjih požarih na industrijskih objektih in v strnjenih naseljih, so sporočili.