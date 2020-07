Trump pri gori Rushmore protestnike obtožil vodenja kulturne revolucije

New York, 4. julija - Ameriški predsednik Donald Trump je na predvečer ameriškega dneva neodvisnosti v Južni Dakoti pri gori Rushmore, v katero so vklesani obrazi štirih predsednikov ZDA, napadel levico in protestnike, da izvajajo kulturno revolucijo, s katero želijo spodkopati ameriško revolucijo, ter učijo otroke v šolah, kako naj sovražijo lastno domovino.