Trump namerava dan neodvisnosti proslaviti z velikim ognjemetom pri gori Mount Rushmore

Washington, 26. junija - Ameriški predsednik Donald Trump razburja svoje kritike in domorodne prebivalce z namero, da nacionalni praznik dan neodvisnosti proslavi pri gori Mount Rushmore v Južni Dakoti, v katero so vklesani obrazi štirih ameriških predsednikov. Indijanci so proti zaradi zgodovine, naravovarstvenike pa skrbi požar v naravi.