Zaradi rezanja pnevmatik vozil po Ljubljani v priporu 26-letni Ukrajinec

Ljubljana, 3. julija - Preiskovalni sodnik je odredil pripor za 26-letnega državljana Ukrajine, ki ga policisti Policijske uprave (PU) Ljubljana sumijo, da je minule dni poškodoval pnevmatike na več vozilih v centru prestolnice, v Mostah in na Viču. Motiv osumljenca je po do sedaj zbranih podatkih njegova objestnost, so sporočili s policije.