V središču Ljubljane vsaj 46 vozilom porezal pnevmatike

Ljubljana, 26. junija - Ljubljanski policisti so v četrtek dopoldne obravnavali več primerov poškodovanja pnevmatik na vozilih v središču prestolnice. Poškodovanih je bilo vsaj 46 osebnih vozilih, parkiranih v različnih ulicah v centru mesta, so sporočili s Policijske uprave (PU) Ljubljana. Policisti so ugotovili podatke o storilcu in ga intenzivno iščejo.