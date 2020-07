Tuje tiskovne agencije o Sloveniji (2. 7.)

Ljubljana, 2. julija - Tuje tiskovne agencije so med drugim poročale o za soboto napovedanem umiku Hrvaške, Francije in Češke z zelenega seznama varnih držav glede covida-19 in o največjem porastu števila okužb z novim koronavirusom po 16. aprilu. Madžarska tiskovna agencija MTI je poročala o srečanju slovenskih ter madžarskih politikov v Budimpešti.