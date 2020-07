Večer o krizi ljubljanskega letališča (3. 7.)

Maribor, 2. julija - Damijan Toplak v komentarju Od zvezd do trnja piše o krizi, v kateri se je zaradi novega koronavirusa znašlo podjetje Fraport Slovenija, ki upravlja ljubljansko letališče. Kljub temu, da so pred izbruhom epidemije delali rekorde, jih zdaj brez dodatne pomoči države verjetno ne bo rešilo niti to, da so odpustili 120 zaposlenih.