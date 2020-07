V Mestnem muzeju javna tribuna o osnutku strategije razvoja kulture v Mol 2020-2023

Ljubljana, 2. julija - V sklopu javne razprave o osnutku Strategije razvoja kulture v Mol 2020-2023, z usmeritvami do leta 2027, ki je odprta do 12. julija, so pripravili javno tribuno o osnutku strategije v Mestnem muzeju Ljubljana. Kot je poudarila vodja oddelka za kulturo Mestne občine Ljubljana (Mol) Mateja Demšič, je pričujoča strategija doslej najobsežnejša.