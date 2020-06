V javni obravnavi osnutek strategije razvoja kulture v Mol 2020-2023

Ljubljana, 26. junija - Na Mestni občini Ljubljana (Mol) začenjajo z javno obravnavo osnutka Strategije razvoja kulture v Mol za obdobje 2020-2023 z usmeritvami do leta 2027. Javna obravnava bo potekala do 12. julija, v četrtek, 2. julija, pa pripravljajo tudi javno tribuno na to temo.