KIBLA2LAB laboratorij za ideje s področja virtualne resničnosti in umetne inteligence

Maribor, 2. julija - V okviru projekta Raziskovalna umetnost in kultura (RUK) so v mariborski Kibli vzpostavili laboratorij KIBLA2LAB. Služil bo razvijanju idej in projektov s področja virtualne, obogatene in mešane resničnosti ter umetne inteligence. Njegov sedež bo v Kibla Portalu na Valvasorjevi ulici v Mariboru.