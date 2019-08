Projekt RUK za povezovanje umetnosti, kulture, znanosti in gospodarstva

Maribor, 27. avgusta - V Mariboru so danes predstavili projekt Raziskovalna umetnost in kultura (RUK), ki je eden od dveh izbranih v okviru Mreže centrov raziskovalnih umetnosti in kulture. V njem sodelujejo Delavski dom Trbovlje, PiNA Koper in mariborsko Kulturno izobraževalno društvo Kibla. Cilj projekta je povezava umetnosti, kulture, znanosti in gospodarstva.