V prestolnici odprli fotografsko razstavo o duševnem zdravju

Ljubljana, 1. julija - Ob nabrežju Ljubljanice so nocoj odprli fotografsko razstavo o duševnem zdravju, ki so jo pripravili dijaki Srednje šole za oblikovanje in fotografij in NIJZ v okviru programa za duševno zdravje Mira. Vodja programa Jožica Maučec Zakotnik je ob tem pozvala k odgovornemu odnosu politike, sodelovanju stroke in vključevanju vseh, ki potrebujejo pomoč.