Tuje tiskovne agencije o Sloveniji (1. 7.)

Ljubljana, 1. julija - Tuje tiskovne agencije so poročale o tem, da gospodarski minister Zdravko Počivalšek po torkovih hišnih preiskavah ne namerava odstopiti. Poročale so tudi o dobri komunikaciji med Slovenijo in Hrvaško glede epidemiološke slike v državah, o novih potrjenih okužbah v Sloveniji in o tem, da Srbija ostaja na rdečem seznamu epidemiološko tveganih držav.