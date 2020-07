Delo o solidarnosti kulturnikov v času negotovosti (2. 7.)

Ljubljana, 1. julija - Irena Štaudohar v komentarju Odprti prostori umetnosti piše o kulturi in začetku festivalov v času negotovosti. Ta je med kulturniki rodil tudi solidarnost in zavezništvo. Številne institucije in zavodi so namreč na Muzejski ploščadi postavili odprt oder, na katerem bo do konca avgusta potekalo več brezplačnih prireditev vseh žanrov.