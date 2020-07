Novomeški in mariborski policisti prijeli tri organizatorje nezakonitih prehodov meje

Novo mesto/Maribor, 1. julija - Novomeški in mariborski policisti so v četrtek in danes prijeli kar tri organizatorje nezakonitih prehodov meje. Nemški državljan je prevažal sedem državljanov Bangladeša, hrvaški državljan pet državljanov Turčije, v vozilu dveh ukrajinskih državljanov pa so policisti odkrili dva državljana Vietnama. Vse tri voznike so policisti pridržali.