Tokio 2020: Organizatorji OI v zmanjševanje stroškov

Tokio, 24. julija - Mednarodni olimpijski komite (Mok) in japonski organizatorji so se dogovorili, da bodo zmanjšali stroške prihodnjih olimpijskih iger v Tokiu. Zaradi pandemije novega koronavirusa so igre preložili za eno leto na poletje 2021. Enoletni odlog pa bo povečal stroške iger, za koliko, je za zdaj še nemogoče konkretno napovedati.