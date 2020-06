Preiskovalci NPU zapustili ministrstvo, Počivalšek odšel brez komentarja

Ljubljana, 30. junija - Preiskovalci Nacionalnega preiskovalnega urada (NPU) so v večernih urah zaključili hišno preiskavo v prostorih ministrstva za gospodarstvo, kjer so iskali dokaze za sum kaznivega dejanja oškodovanja javnih sredstev. Minister Zdravko Počivalšek, ki naj bi bil med preiskovanci in je bil začasno pridržan, dogajanja še ni komentiral.