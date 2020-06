Žaberla skrbi Hojsova razlaga odstopa z ministrskega mesta

Ljubljana, 30. junija - Izjava notranjega ministra v odstopu Aleša Hojsa, da mu kljub kadrovskim menjavam ob zdajšnji zakonodaji in pristojnostih ni uspelo depolitizirati policije, je po oceni strokovnjaka za varnostna vprašanja Miroslava Žaberla "zaskrbljujoča in pomeni zgolj potrditev teze, da so bile menjave izvedene izključno iz političnih in ne strokovnih razlogov".