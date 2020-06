S pohodi solidarnosti z begunci prehodili več kot 7000 kilometrov

Ljubljana, 29. junija - Več kot 500 udeležencev pohodov solidarnosti z begunci in vsemi, ki so prisiljeni zapustiti svoj dom, je skupno prehodilo 7096 kilometrov, so danes sporočili s Slovenske karitas. S tem so presegli zastavljeni cilj, ki je bil simbolnih 2810 kilometrov, kolikor predstavlja razdalja med Damaskom v Siriji in Ljubljano.