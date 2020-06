Trije Slovenci pri Ponikvah pomagali čez mejo šestim migrantom

Brežice, 30. junija - Policisti so med varovanjem državne meje ponoči pri Ponikvah izsledili in prijeli državljana Bangladeša in pet državljanov Pakistana, ki so nezakonito prestopili državno mejo. V bližini so prijeli še tri državljane Slovenije, za katere obstaja sum, da so tujcem omogočili nezakoniti prehod in jih nameravali prepeljati v notranjost države.