Ob dnevu beguncev ZN poziva k delovanju vseh ljudi za pravičnejšo družbo

New York/Ljubljana, 20. junija - Ob današnjem svetovnem dnevu beguncev, ki poteka pod sloganom Vsako dejanje šteje, Združeni narodi pozivajo vse ljudi k prizadevanjem za končanje konfliktov. Vsako dejanje šteje v boju za bolj vključujoč in pravičen svet, poudarjajo. Varuh človekovih pravic Peter Svetina je pozval k solidarnosti in spoštovanju človekovih pravic beguncev.