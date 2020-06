Primorske novice o problematiki nesreč motoristov (27. 6.)

Koper, 26. junija - Sijan Pretnar v komentarju Ko ni več časa za premislek..., piše o tem, da je letos umrlo dvanajst motoristov in mopedistov, v petih letih pred tem pa skupno 120. Med letoma 2015 in 2019 se je ob tem na cestah huje poškodovalo skoraj tisoč motoristov in mopedistov. Predvsem zaradi prehitre vožnje in precenjevanja lastnih sposobnosti.