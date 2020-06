Tuje tiskovne agencije o Sloveniji (26. 6.)

Ljubljana, 26. junija - Tuje tiskovne agencije so danes med drugim poročale o odlogu srečanja pobude Brdo-Brioni, ki bi moralo na Brdu pri Kranju potekati v ponedeljek. Poročale so tudi o 11 novih primerih okužbe s koronavirusom v Sloveniji in o tem, da je Hrvaška za Slovenijo kljub porastu koronavirusnih okužb v zadnjih dneh še vedno epidemiološko varna država.