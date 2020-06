V ZDA se ponekod že hitreje ukrepa proti nasilnim policistom

New York, 26. junija - V New Yorku so kolegi aretirali policista, ki je v nedeljo na plaži v Queensu davil nesramnega temnopoltega prenapeteža, v Koloradu uvajajo preiskavo smrti temnopoltega osumljenca v lanskem letu, v Kentuckyju pa narašča pritisk za kazenski pregon treh policistov, ki so marca ubili temnopolto reševalko. Pritisk protestov tako že kaže rezultate.