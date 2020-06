Newyorški Muzej naravne zgodovine umika Rooseveltov kip

New York, 23. junija - Ameriški Muzej naravne zgodovine v New Yorku je v ponedeljek sporočil, da bo izpred vhoda umaknil kip nekdanjega predsednika ZDA Theodora Roosevelta, ki ga protestniki kritizirajo kot simbol ameriškega kolonializma in rasizma. Gre za kip Roosevelta na konju, pod njim pa sta pripadnik domorodnega prebivalstva in temnopolt moški.