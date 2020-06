Agencija za varnost prometa in policija v skupni akciji za večjo varnost motoristov

Ljubljana, 29. junija - Agencija za varnost prometa skupaj s policijo začenja akcijo za večjo varnost motoristov. Njen namen je opozoriti motoriste in mopediste, naj v poletnih mesecih ne precenjujejo svojih voznih sposobnosti in izkušenj, vse ostale udeležence v prometu pa na strpno in preudarno vožnjo ter na dodatno previdnost na cesti. Akcija bo trajala do 12. julija.