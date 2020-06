Dve tretjini prometnih nesreč letos povzročili motoristi sami

pripravila Vlasta Ivić

Ljubljana, 25. junija - Letos so do sredine junija zabeležili 260 prometnih nesreč z udeležbo motoristov, v katerih je umrlo deset voznikov. Dve tretjini nesreč so povzročili motoristi sami. Vzrok za večino nesreč s smrtnim izidom sta prevelika hitrost in nepravilno prehitevanje, zato Agencija za varnost prometa poziva motoriste k odgovornemu in samozaščitnemu ravnanju.