Pred državno Prešernov trg zapolnila alternativna proslava

Ljubljana, 24. junija - Na alternativni proslavi ob dnevu državnosti na Prešernovem trgu v Ljubljani se je zbralo več tisoč ljudi. V govorih in s transparenti so se med drugim zavzeli za boljši svet in proti izključevanju, proti fašizmu in omejevanju nevladnih organizacij. Proslave se je udeležila tudi skupina v rumenih jopičih, ki so izrazili nasprotovanje proslavi.