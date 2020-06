V Termah Tuhelj odprli glamping

Tuhelj, 24. junija - V Termah Tuhelj so danes odprli sodobni glamping s 36 mobilnimi enotami, dvema bazenoma in wellness centrom. Vrednost naložbe je znašala tri milijone evrov. Odprtja sta se udeležila tudi hrvaški predsednik Zoran Milanović, ki je zbrane tudi nagovoril, in slovenski gospodarski minister Zdravko Počivalšek.