Terme Tuhelj urejajo glamping v tamkajšnjem kampu

Podčetrtek/Tuhelj, 1. maja - Terme Tuhelj, ki so v lasti Term Olimia, so se lotile posodobitve petzvezdičnega kampa, v katerem bodo uredili sodobni glamping s 36 modernimi mobilnimi enotami, dvema bazenoma in wellness centrom. Pri izgradnji glampinga sodeluje kot partner avstrijsko podjetje Gebetsroither iz Lienza, naložba pa je ocenjena na tri milijone evrov.