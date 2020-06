Svetina pred dnevom državnosti poudaril pomen spoštovanja človekovih pravic in svoboščin

Ljubljana, 24. junija - Varuh človekovih pravic Peter Svetina je pred dnevom državnosti izpostavil, da je Republika Slovenija utemeljena na spoštovanju človekovih pravic in temeljnih svoboščin. "To je vrednostna usmeritev naše države, h kateri moramo kot država in družba vedno znova stremeti," je poudaril v pisni izjavi za medije.