Hojs: Čas praznikov je namenjen tudi opominu, da ni samoumevno, kar imamo

Ljubljana, 24. junija - Notranji minister Aleš Hojs je v poslanici ob dnevu državnosti in dnevu slovenske policije opomnil, da je čas praznikov namenjen tudi opominu, da to, kar imamo, ni nekaj samoumevnega. Omenil je boj z epidemijo covida-19 in vstopanje v svetovno recesijo, pri čemer se mu zdi, da se Slovenci ponovno zavedamo, da nam ni bilo in nam ne bo nič podarjeno.